Nuoto, gli esordienti della Hidro Sport brillano ai Campionati regionali estivi

L’ottimo bottino conseguito in quel di Napoli è stato possibile grazie ad una prestazione del collettivo che si è rivelata decisamente di livello importante, con un rilevante miglioramento cronometrico di quasi la totalità delle prestazioni individuali

L’edizione 2023 dei Campionati Regionali Estivi, disputatasi in vasca da 50 metri nella piscina Scandone di Napoli e dedicati alle categorie Esordienti A e B, ha posto ancora una volta in gran luce le giovanissime ed i giovanissimi atleti in forza alla Hidro Sport capaci di regalarsi la considerevole cifra di 56 medaglie totali.

L’ottimo bottino conseguito in quel di Napoli è stato possibile grazie ad una prestazione del collettivo che si è rivelata decisamente di livello importante, con un rilevante miglioramento cronometrico di quasi la totalità delle prestazioni individuali.

Tra gli Esordienti B tripletta di successi individuali per Anna Maria Maggiano capace di imporsi sui 100 SL (1’25”7), 50 e 100 farfalla (41”70-1’38”25) a cui ha aggiunto l’argento nei 200 misti (3’40”43); doppio oro per Emanuele Zichella che vince i 100 e 200 dorso (1’23”95-2’59”95) ed è argento sui 400 SL (5’40”03); Letizia Marinucci si aggiudica i 100 dorso (1’43”71) mentre Ada Santoro Manocchio fa suoi i 200 dorso (3’44”40) con il bronzo sui 400 SL (7’04”94); gli altri due successi di categoria giungono dalle staffette femminili 4×50 misti (Marinucci Sangregorio Maggiano Baratta) e 4×50 SL (Maggiano Baratta Conte Santoro).

Tra gli esordienti A il medagliere è stato arricchito dal doppio successo di Francesco Fasciano nei 200 e 400 misti (2’33”76-5’35”10)a cui ha aggiunto due bronzi nei 100 e 200 dorso (1’14”35-2’38”52), da Alice Palladino nei 100 farfalla (1’17”58) che si è regalata anche due argenti sui 200 e 800 SL (2’30”93-10’38”01), da Marta Ziccardi nei 100 rana (1’26”46) poi seconda nei 200 rana (3’09”55), da Maria Fiardi nei 200 rana (3’08”02) con l’argento sui 100 rana (1’29”63) ed il bronzo sugli 800 SL (11’15”25) e dalla 4×100 mista femminile (Agostini Ziccardi Notardonato Palladino).

Le eccellenti performances di tutti i giallo-blu trovano anche riscontro nel notevole numero di atleti finiti sul podio di questi campionati regionali, dato che sottolinea la bontà del lavoro svolto dai tecnici che ormai da anni danno lustro al cammino della Hidro Sport: Michele Di Toro ha ottenuto quattro medaglie d’argento nei 50-100 farfalla e nei 100-200 SL (39”60-1’29”19-1’13”90-2’43”86); tris per Martina Notardonato nei 100-200 farfalla e 400 misti (1’18”39-2’51”86-6’20”47) così come per Giuseppe Spedalieri sui 100-200 rana e 400 misti (1’22”22-2’55”56-5’49”05); Silvia Baratta è giunta seconda nei 200 SL (3’21”54) e due volte terza nei 100 SL e 100 dorso (1’27”40-1’46”13); Sara D’amico è argento sui 100 dorso (1’45”20) e bronzo nei 200 SL e 200 dorso (3’29’’66-4’03’’03); Sara Sangregorio seconda sui 200 dorso (3’59”57) e terza sui 200 rana (4’04”96); Gabriele Ricci e Marco Vitantonio conquistano il secondo posto rispettivamente nei 400 SL (5’00”09) e nei 200 farfalla (2’57”28); così come d’argento sono le staffette maschili della 4×50 esordienti B (Zichella Zeoli Voronetskyy Di Toro), della 4×100 SL Esordienti A (Fasciano Ferretti Spedalieri Ricci) e della 4×100 mista (Fasciano Spedalieri Ricci Ferretti).

Le ultime medaglie, di bronzo, giungono grazie alle prestazioni di Elena Oriente nei 200 farfalla e 400 misti (3’01”81-6’52”90), Loris Zeoli sui 200 rana (3’52”49), Giulia Palmieri sui 100 farfalla (1’59”96), Benedetta Agostini nei 100 dorso (1’19”81), Daniele La Barbera sui 400 misti (6’07”97) ed alle staffette 4×50 SL esordienti B maschile (Di Toro Zichella De Ritis Voronetskyy) e 4×100 SL esordienti A femminile (Palladino Fiardi Notardonato Ziccardi).