Nuoto, fine settimana di gare e successi per gli atleti della m2￼

E’ stato, quello appena trascorso un fine settimana denso di appuntamenti per la m2, che ha visto i suoi atleti impegnati su più fronti. Hanno iniziato le gare i giovanissimi atleti del settore propaganda a Pesaro con la Fase Nazionale delle Scuole Nuoto. Pioggia di medaglie importanti per i giovanissimi atleti. Si sono particolarmente distinti: Nicola Di Toro, 3° 50 dorso; Luigi Cordone, 3° 50 dorso; Danilo Priolo, 1° nei 50 rana, ancora 1° nel nuoto senza corsie, 3° nei 50 nuoto ostacoli e 2° nei 25 farfalla; Antonio Orrino 2° nei 50 mt nuoto ostacoli, nei 50 mt nuoto senza corsie e nei 50 mt stile libero ed ancora 1° nei 25 farfalla. A Pesaro, presente il presidente della m2 Amelia Mascioli nella veste istituzionale consigliere federale Federazione Italiana Nuoto con delega del settore Propaganda.

Impegnata a Riccione, al Trofeo Nicoletti, la squadra Agonistica. Alessio D’Agostino ha centrato il pass nei 100 Dorso con il tempo di 60’01 alla prima uscita in vasca lunga e finalista nelle gare 100 do e 50 stile libero. Alessandro Trevisi centra il pass per i 50 dorso per i Campionati Italiani e vola in finale nei 50 stile libero, 50 dorso, 50 farfalla e 100 stile libero. In finale anche Francesca Di Iorio nei 50 e 100 dorso.

Prima uscita stagionale anche per il team di acquafitness m2 che ha esordito al Campionato Italiano di Fitness in Acqua ad Impruneta in Toscana. Con il team capitanato da Maria Grazia Santoro e Maria Di Stefano belle emozioni e grandi soddisfazioni!