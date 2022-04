Nuoto, esordienti M2 protagonisti nella terza tappa Molise Swim Cup

Buone indicazioni cronometriche per gli esordienti m2 A e B impegnati lo scorso fine settimana nella piscina di San Giuliano di Puglia nella terza tappa Molise Swim Cup. Nella sessione della mattina che ha visto in vasca gli esordienti A 2 medaglie d’argento per Mariapia Evangelista, nel 100 stile (1’11”7) e nel 50 rana (40”2). La sua compagna di squadra b Olivia Di Stefano è terza nel 100 dorso chiuso con il tempo di 1’30”01. Oro per Luigi Pallante nel 100 stile con il tempo 1’05 e nei 200 misti (2’35”7). Nel pomeriggio in vasca gli esordienti B con Martina Margiotta prima nel 400 stile chiuso in 7’12”2. Al maschile nella stessa gara Alfonso Orrino è secondo (5’52”7), seguito sul podio da Lucio Cavone (6’06”9). Argento per Delia Barisciano nel 50 stile libero (37”3). Due le medaglie conquistate nel 200 dorso; oro per Alessandra Sarra (3’02”9) e bronzo per Martina Margiotta (3’42”9). Ancora un argento per Alfonso Orrino nl 200 dorso (3’02”9), bronzo per Daniele Sessa nel 50 rana chiuso con il tempo di 46”8.