Nuoto, esordienti e Master m2 protagonisti nel fine settimana

Domenica ricca di medaglie e record per atleti della M2 impegati nella piscina del centro sportivo di Campodipietra che ha visto in vasca gli esoerdienti A e B impegnati nella terza tappa della Molise Winter Tour e i Master che hanno conquistato il titolo regionale.

Nella sessione mattutina nella categoria esoerdienti B tutto targato m2 il podio del 50 dorso maschi con Danilo Priolo oro con il tempo 38”2, argento per Luca Federico (39’1), bronzo per Nicola Di Toro (40”7). Al femminile nella stessa gara medaglia d’oro per Claudia Forte (44”3) terza Beatrice Del Re (46”1). Le due esordenti salgono anche sul podio dei 100 misti, oro per Claudia Forte (1’41”9), medaglia d’argento per Del Re (1’44”8). Due le medaglie d’oro conquistate da Daniele Sessa, nel 100 stile (1’12”4) e nel 100 misti (1’22”4). Sul podio anche le staffette la 4×0 misti femmine è seconda con De Libero, Del Re, Forte, Mancino, al maschile primo posto per Federico, Di Toro, Sessa, Casoli, terzo posto per la stafetta formata da Priolo, Di Stella, Orrino e Calzolaio.

Tra gli esordineti A sul gradino più alto del podio Alessandra Sarra nel 50 dorso (36”1) seguita da Beatrice Orrino (36”8). Al maschile nella stessa gara oro per Lorenzo Priolo (34”2). Elena Santopuoli conquista la medaglia di bronzo nel 200 rana (3’26”6). Due le staffette sul podio, la 4×50 misti maschi è terza con Orrino, Biello, Sessa e Priolo, argento per la femmine con Sarra, Santopuoli, Orrino e Liberanome.

Nel pomeriggio la squadra Master M2 si laurea campine regionale precedendo in classifica l’H2O Sport e la Hidro Sport. La squadra del capitano Izzi conquista 48 ori, 17 argenti e 1 bronzo. Ben 20 i record regionai stabliti. Tra gli individuali i record sono stati conquistati da: Cristina Damiano (M45) nei 50 farfalla, Michele Colitti (M60) 50 farfalla, Paola Lozzi (M60) 50 e 100 dorso, Irene Di Stefano (M45) 100 e 200 misti, Roberto Petrera (M60) 100 stile libero, Lucia Falcone (M60) 800 stile libero, 400 misti, Gennaro Luongo (M65) 800 stile libero, 400 misti, Pelliccia Mariarita (M55) 200 stile libero, Amelia Mascioli (M45) 400 misti, Grassi Mauro (M60) 400 misti.

Sei i record regionali conquistati dale staffette, 4×50 stile libero F (M200) Rago, Fratianni, Pelliccia, Falcone, 4×50 Sl M (M200) Izzi, Petrera,Berdica, Manfredi Selvaggi, 4×50 sl M (M240) Zaccari, Luongo, Arteritano, Grassi, 4×50 mista (M200) Mascioli, Petrera, Damiano, Ruggiero, 4×50 mista stile libero (M200 Petrera, Colitti, Mascioli, Damiano, 4×50 mista stile libero (M240) Pelliccia, Luongo, Arteritano, Falcone.