Nuoto Criteria 2023, Molise in gara con 28 atleti

Sono 28 i nuotatori molisani impegnati da stamattina e fino al 5 aprile prossimo a Riccione nei Criteria 2023, la sei giorni in vasca corta del nuoto giovanile italiano. Nello stadio del Nuoto in vasca sono attesi quasi 1946 atleti (846 ragazze e 1100 ragazzi), i migliori in Italia per un totale di 5000 iscrizioni gare.

“Sono molto soddisfatta – commenta Amelia Mascioli il delegato del Comitato Regionale Fin – numeri importanti anche quest’ segno evidente di un movimento natatorio sempre in crescita e che testimonia altresì il grande lavoro che le società tutte sul territorio svolgono in stretta sinergia anche con il Comitato Regionale della Fin. Abbiamo tempi di qualificazione di rilievo e sono convinta che anche quest’anno ai Criteria i nostri atleti saranno protagonisti. Oltre alla kermesse giovanile ci sono anche già tre atleti qualificati per i Campionati Assoluti, Martina Lonati dell’H20, Alessandro Trevisi della M2 e Marco Gallesi dell’Hidro Sport che scenderanno in vasca sempre a Riccione dal 13 al 17 aprile p.v.”

HIDRO SPORT: n. 15 individuali più una staffetta junior femmine



Di Ridolfo Miriam 100 SL

Lo Mastro Alice 100 SL

Tremonte Maria Ludovica 100 Rana 200 rana

Guiderdone Gemma 200 farfalla Muccitto Giovanna 50-100-SL. 50-100-200 dorso 50-100 delfino 200 farfalla 200 misti

Colalillo Sara 50 -100 e 200 dorso

Spedalieri Ester 100 e 200 Rana

Sabella Sara 50 Rana

4 x 100 mista Juniores

Colalillo

Spedalieri

Muccitto

Lo Mastro

Giamberardino Christian 100 e 200 rana

Gasbarrino Michele 100 e 200 farfalla

Tedeschi Ermanno 100 e 200 stile

Jacovelli Antonio 50 100 e 200 farfalla

Catelli Alessandro 50 rana e 100 rana

Agostini Daniel 100 e 200 dorso

Gallesi Marco 50 Stile 50 e 100 farfalla



H20 Sport: n.7 atleti

Coco Jordan 100 dorso

Salotto Matteo 100fa

Silvaroli Sofia 50 ra 100 ra 200 ra

Cavina Sofia 50 fa 50sl 50do 100do

Allegretti Cecilia 50 fa 100 fa

Rossano sofia 50 do 100 do 100 fa

Angelicola Alessia50sl 50 ra





M2: 4 Atleti

Trevisi Alessandro 50, 100 stile libero

D’Agostino Alessio 50,100 stile libero, 100, 200 dorso

Cantalupo Giuseppe 200 farfalla

Varriano Jacopo 200 farfalla



Swim Academy Venafro: n.1

Di Nuccio Manuela 200 farfalla