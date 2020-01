Nuoto, coppa Tokyo: sugli scudi l’H2O Sport

In gara anche il nazionale Di Fabio seguito dal tecnico Tucci

CAMPODIPIETRA. Grandi risultati nella seconda tappa della coppa Tokio sono maturati per l’H 2 O Sport del presidente Massimo Tucci. Nella prima gara dell’anno i colori biancorossi hanno brillato nella piscina di Campodipietra. In vasca anche Nicolangelo Di Fabio di Cupello, tesserato per l’Esercito, ma seguito da Massimo Tucci. Di Fabio ha vestito tante volte i colori azzurri della Nazionale vincendo la medaglia d’argento ai mondiali di Doha nel 2014 nella 4×200 stile libero con l’imbattuto record italiano ed è stato campione olimpico giovanile nei 200 stile libero a Nanchino. «E’ un motivo di vanto e di grande orgoglio poter seguire ed allenare un ragazzo e un atleta che ha scritto già delle pagine importanti del nuoto nazionale – spiega Tucci – lavorare con lui rappresenta anche per me un motivo di crescita e di confronto che mi aiuta a migliorare sotto tutti gli aspetti. L’auspicio è di rivederlo presto ad altissimi livelli dove è abituato a stare».