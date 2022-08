Nuoto, campionati italiani: Lonati e Angelilli show tricolori, bene Stinziani e Mancini per l’H2O

I campionati italiani di categoria, juniores e cadetti che si sono svolti a Roma sono stati decisamente a tinte biancorosse con due atleti in copertina: Martina Lonati al femminile e Luca Angelilli al maschile. Martina vola letteralmente conquistando la finale dei 100 metri farfalla e non contenta nell’ultimo atto della competizione tricolore scende in acqua e piazza il nuovo record regionale assoluto sulla distanza con il tempo di 1’01”34, oltre mezzo secondo meglio rispetto al crono fatto segnare la settimana scorsa ai campionati italiani assoluti di Ostia. Un tempo, quello stampato dall’atleta dell’H2O Sport che vale il quinto posto finale in una competizione di altissimo livello. La prestazione della sirenetta biancorossa è stata semplicemente da applausi basti pensare che è arrivata a soli due decimi dalla medaglia. Medaglia che, per quanto fatto vedere in vasca sarebbe stata assolutamente meritata. Miglioramenti cronometrici, quelli dell’atleta seguita da Giorgio Petrella che le consentono di confermarsi ad altissimi livelli nel panorama nazionale. Come lei sono migliorate anche le principali candidate ad una medaglia che hanno così chiuso davanti. Ma è anche questo il bello dello sport, ad una grande Lonati restano le super prestazioni e la consapevolezza di non essere assolutamente inferiore a nessuno. Martina inoltre sfiora la finale dei 200 farfalla con il 2’20”66 raggiungendo il 14° posto e fa ottime cose nei 50 farfalla (29”09) e nei 100 stile coperti in 58”59, crono che le vale il 17° posto finale. Lo sport regala grandi soddisfazioni e premia chi con costanza e passione lavora quotidianamente. La Lonati è pronta per salire ancora qualche gradino e puntare ai vertici delle classifiche nazionali.

In campo maschile prestazioni incredibili sono quelle di Luca Angelilli, allenato da Paolo Di Lullo, che lo scorso anno è riuscito per la prima volta a stampare il tempo limite per i campionati italiani e nel 2022 chiude tra i primi otto in Italia. Per lui doppia finale nei 100 rana e 200 misti con tre record regionali assoluti nei 50, 100 e 200 rana. Il portacolori dell’H2O Sport nei 100 rana raggiunge la finale con il decimo tempo e riesce poi a centrare un bellissimo ottavo posto con tanto di nuovo record regionale, abbassando il suo precedente tempo di oltre 1” fermando i cronometri a 1’03”90. Angelilli riscrive la storia nei 200 misti centrando una incredibile finale chiusa con il nono posto (2’09”22) a pochi centesimi dal personale. Stessa cosa accade nei 200 rana dove con il crono di 2’23”01 conclude al 16° posto e firma il nuovo record regionale (2’23”01) frantumando il precedente primato che resisteva dal lontano 2011. A completare la sua strepitosa trasferta laziale arriva anche il nuovo primato regionale nei 50 rana con il tempo di 29”38, portando a casa il 14° posto finale. Infine nei 50 stile ferma i cronometri a 24”33. Solo applausi dunque per il ragazzone dell’H2O Sport destinato a scrivere ancora tante pagine importanti del nuoto italiano.

Per le atlete allenate da Michele Mucci, molto bene si comporta Camilla Stinziani nei200 misti chiusi in 2’29”68 con il 35° posto finale. Per lei una buona gara condotta per più di metà sotto i propri migliori tempi. Per essere alla prima esperienza in un campionato estivo merita solo tanti complimenti Infine conferma importante per Sofia Mancini che raggiunge la 41esima posizione con il crono di 34”98.