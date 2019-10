Numeri da record per il Quotidiano: grazie per l’affetto e la fiducia

Un’altra settimana di numeri incredibili. L’affetto che voi cittadini e lettori ci state riservando è commovente. Numeri e statistiche che ci pongono come punto di riferimento assoluto dell’informazione regionale su qualsiasi mezzo di comunicazione. Dall’inizio di ottobre ad oggi abbiamo avuto una media di 45mila ingressi al giorno (parliamo di dati certificati da Google Analytics), con la punta massima di 100mila ingressi in un giorno. Quello che conta, però, è la continuità. E voi, cittadini e lettori, ci state dando una grande fiducia: lunedì abbiamo registrato oltre 76mila ingressi singoli, mentre ieri, martedì 22 ottobre, 65.587. L’affetto, la stima e il credito che ci state concedendo ci riempie d’orgoglio e al contempo ci dà una grande responsabilità. Quella di continuare a lavorare incessantemente e professionalmente, come sempre fatto, per raccontarvi fatti e verità di questa regione. Vi abbiamo raccontato, in esclusiva, dei trasferimenti autorizzati dall’Asrem per il reparto di senologia di Isernia, del Molise delle auto blu, dei sondaggi, delle proteste dei cittadini, delle anomalie dei concorsi in Regione. E voi avete dimostrato di apprezzare il nostro modo di fare informazione. Inchieste e approfondimenti continueranno ad essere il nostro pane quotidiano. Con il fine ultimo di informare voi. Che avete il diritto di conoscere cosa succede in questa splendida, ma troppo spesso, bistratta terra. La redazione