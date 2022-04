Nulla da fare per i Lupi: il Catanzaro si impone con un secco 3-0

Sconfitta senza appello per il Campobasso, che al “Ceravolo” di Catanzaro si arrende contro i locali con un risultato rotondo. Tre a zero per i giallorossi, in discesa già nella prima frazione con il calcio di rigore realizzato sul finire di tempo da Iemmello.

Nella ripresa, l’undici di Cudini è costretto ad arrendersi sotto i colpi ancora dell’ex Foggia (57′) e di Bombagi, nel finale, con i Lupi già rassegnati al ko. Due le occasioni di rilievo da parte dei rossoblù. Nella prima frazione, sullo zero a zero, chance Bolsius, stoppato con i piedi da Branduani; a metà ripresa altra iniziativa interessante di marca ospite, con Nacci, appena entrato, ancora fermato da un ottimo estremo difensore del Catanzaro.

Sfuma il sogno playoff. In virtù dello 0-3 in terra calabrese, i Lupi sono costretti ad abbandonare il sogno spareggi promozione. Il campionato resta comunque formidabile, con l’obiettivo di inizio stagione, la salvezza, ampiamente portata a casa in netto anticipo. Per il Catanzaro si aprono invece le porte del secondo posto: scavalcato il Palermo ad un turno dal termine.

Formazioni

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, De Santis, Martinelli; Bayeye, Sounas, Cinelli, Verna, Vandeputte; Iemmello, Biasci

A disposizione: Romagnoli, Tentardini, Welbeck, Vazquez, Bombagi, Fazio, Maldonado, Bjarkson, Pipicella, Gatti, Rolando, Cianci

Allenatore: Vincenzo Vivarini

CAMPOBASSO (3-4-3): Zamarion; Menna, Dalmazzi, Sbardella; Fabriani, Bontà, Candellori, Pace; Liguori, Emmausso, Bolsius

A disposizione: Raccichini, Coco, Vanzan, Nacci, Ladu, Rossetti, Martino, Di Francesco, Giunta, Lombari, Merkaj

Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Nicolini di Brescia

MARCATORI: 43′ rig. e 57′ Iemmello, 79′ Bombagi