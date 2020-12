Nudge: i pungoli come soluzione agli errori umani

Rubrica a cura di Camilla Arco

Che cos’è un nudge? Thaler e Sustain, i padri fondatori di questa teoria, definiscono il nudge come un pungolo, “una spinta gentile che altera il comportamento degli individui in maniera prevedibile, senza proibire alcuna opzione o modificare in misura significativa gli incentivi economici”.

La teoria del nudge nasce da una considerazione molto semplice: “gli individui prendono decisioni in modo passivo e incurante” e questo porta a degli errori di valutazione non poco trascurabili.

Molti staranno già storcendo il naso dicendo che questa è manipolazione.

In realtà, la teoria del nudge, ovvero del pungolamento, fa leva su i bias cognitivi degli individui, ovvero quei giudizi o pregiudizi fondati su percezioni errate o deformate che vengono utilizzati come scorciatoie mentali per prendere le decisioni velocemente e senza grandi fatiche.

Ne esistono numerosi e, tutti noi, in un modo o nell’altro, ne usufruiamo ogni giorno.

Perché non riusciamo a metterci a dieta, a smettere di fumare, a risparmiare di più? Eppure sappiamo esattamente cosa bisogna fare per raggiungere questi obiettivi.

Esiste il bias dello status quo, che è la resistenza al cambiamento; c’è il bias del presente, che ci porta a prendere decisioni che danno una gratificazione immediata e ci impedisce di ragionare più a lungo termine; c’è il bias di omissione, che è legato al preferire la non azione all’azione, anche quando l’azione porta dei benefici evidenti.

Il pungolo non fa altro che utilizzare (attenzione: non sfruttare) questi bias per aiutare gli individui a prendere le decisioni più corrette per loro, che sia nel breve o nel lungo termine.

Perché, sebbene ognuno di noi è dotato di un sistema riflessivo che ci permette di prendere decisioni oculate, spesso è il nostro sistema impulsivo a prendere il sopravvento. Thaler e Sustain sostengono che, dentro ognuno di noi, abiti un Homer Simpson e un Signor Spock (se non sapete chi è dovete rimediare guardando Star Trek al più presto). Indovinate chi dei due ha più spesso la meglio?

Insomma, commettiamo errori più spesso di quanto non ci piaccia credere anzi, li commettiamo in modo sistematico.

Ma del resto, come potrebbe essere altrimenti?

Nella nostra vita siamo posti costantemente dinanzi a delle scelte da prendere. Alcune più semplici, altre più difficili; alcune ricorrenti, altre sporadiche. Dal scegliere cosa comprare per cena a quale film vedere; da quale mutuo accendere a quale macchina acquistare.

Riuscite ad immaginare che stanchezza avremmo la sera se avessimo attentamente valutato e ponderato tutte le scelte che abbiamo dovuto compiere nel corso della giornata?

Per questo, è necessario ricorrere ai pungoli, che permettono agli individui di scegliere correttamente anche quando sono sovrappensiero.

Ma facciamo un esempio pratico. Tutti noi vorremmo compiere delle azioni più eco-sostenibili e potremmo iniziare da un’attività molto semplice: quando andiamo a prelevare, possiamo evitare di stampare la ricevuta.

Come fare per spingere le persone a compiere quest’attività in modo quasi… naturale?

Modificando la struttura grafica del monitor della banca. Se il tasto per la stampa dello scontrino viene inserito a sinistra, invece che a destra, per stampare lo scontrino dovremmo compiere un’azione diversa da quella naturale che ci porta inevitabilmente a premere il tasto destro.

Semplice, no?

In questo modo, nessuno è stato privato della propria libertà di scelta (posso sempre selezionare la stampa dello scontrino) ma la struttura delle scelte fa leva sulla nostra pigrizia e sui nostri automatismi e ci spinge a compiere – inevitabilmente – l’azione giusta.

Un’altra tipologia di pungolo, estremamente geniale, è quella che è stata messa in campo dall’autorità dell’aereoporto di Amsterdam. Negli orinatoi dei bagni per gli uomini sono state incise le immagini di alcune mosche nere. Risultato? L’80% di fuoriuscite di urina in meno. Perché? Perché gli uomini che urinavano non erano più distratti da altro ma concentrati a colpire il target.

Esiste il pungolo da applicare alle mense, per strutturare il menu in modo tale che le persone scelgano prodotti sani e non cadano troppo in tentazione; esistono i pungoli da applicare agli abbonamenti, che dovrebbero trasformarsi da “tacito rinnovo” a “tacita disdetta”; ed esistono i pungoli per limitare l’eccesso di alcol, che fanno leva sulle percezioni errate che le persone hanno sul consumo medio di alcol per le loro fasce di età; per ogni attività, privata o pubblica che sia, i pungoli possono facilitare la vita alle persone e aiutare gli individui a compiere le scelte che loro stessi vorrebbero prendere ma che spesso non prendono a causa di dimenticanze e/o distrazioni.

Nel marketing, tutto questo rientra nelle strategie di neuromarketing di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Conoscere i bias cognitivi degli individui ci permette di capire in che modo essi recepiscono e reagiscono ai messaggi che vengono loro inviati. L’utilizzo del pungolo è perfetto, per esempio, nell’e-commerce, impostando delle opzioni di default che siano quanto più vicine possibile alle scelte che il consumatore intende fare (ricordate il bias dello status-quo? È improbabile che un’impostazione di default venga cambiata dall’utente quando già impostata. Dite che non è vero? E ditemi… quanti di voi hanno ancora la suoneria “di default” per le chiamate?).

I pungoli sono utili anche a rendere la user experience, ovvero l’esperienza dei consumatori sul sito, molto più piacevole: dal momento che so cosa vuoi vedere e come lo vuoi vedere, imposto le informazioni nel modo, per te, più chiaro.

Le spinte gentili, i pungoli, sono sempre esistiti e sono stati utilizzati in qualsiasi contesto; quello che cambia oggi è che sappiamo come chiamarli e sappiamo dove cercarli: lì dove un architetto delle scelte piuttosto assennato ha deciso che valesse la pena inserirli.