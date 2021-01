Nucleo industriale, si punta ad un nuovo polo logistico da circa 800 posti

Un nuovo capannone da costruire su un terreno di 5mila metri quadri per la realizzazione di un polo logistico che potrebbe dare lavoro a circa 800 persone. E’ questo l’annuncio che arriva dal presidente del Cosib e sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo. Sotto la lente i nuovi sbocchi occupazionali che la dirigenza del consorzio industriale intende dare al polo più importante del Basso Molise alla luce dell’accordo sfumato con Amazon il cui polo logistico, come annunciato nei mesi scorsi, approderà nella vicina San Salvo. Per Termoli, però, sarebbero pronti ad aprirsi nuovi spiragli con un accordo preliminare che dovrebbe essere firmato il mese prossimo con una società di logistica. E’ a questo che il direttivo ha puntato assieme al presidente della Provincia e sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Se dovesse andare in porto si tratterebbe della seconda industria più importante del Molise, dopo la Fiat, a livello occupazionale e si tratterebbe sicuramente di un sospiro di sollievo a livello occupazionale.