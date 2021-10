Nucleo industriale di Pozzilli, nubi bianche da un’industria (LA SEGNALAZIONE)

Nuova preoccupazione tra Isernia e Venafro, questa mattina, per una enorme quantità di fumi bianchi in libera uscita dalle ciminiere di un’azienda del Nucleo Industriale di Pozzilli. Diverse le segnalazioni e le foto inviate alla nostra redazione. Il problema dell’inquinamento ambientale è un’emergenza con cui il territorio venafrano deve costantemente confrontarsi. Non è detto che i fumi bianchi della foto siano inquinanti, potrebbe essere anche solo vapore acqueo, ma la loro enorme quantità ha attirato l’attenzione di tutti e ha fatto scattare le segnalazioni al nostro giornale.