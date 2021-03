Nucleo di valutazione: “Avviso sparito”, l’accusa di Fantozzi e Formichelli

“Ancora misteri da svelare a Palazzo San Francesco” e anche questa volta sono i consiglieri di minoranza al Comune di Isernia, Fantozzi e Formichelli, che lanciano l’allarme sull’avviso per il Nucleo di Valutazione, prima pubblicato e poi ritirato:

“E continuano gli errori tecnici…..

Non vogliamo essere presenzialisti, nè ingombranti ma la super attività che quest’amministrazione ha posto in essere in vista delle imminenti elezioni, ci costringe ad informare l’opinione pubblica. Abbiamo sentito di uno strano avviso pubblico relativo alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione, prima pubblicato e poi improvvisamente sparito dal portale del Comune.

Tale avviso è stato pubblicato il 16 settembre 2020 e sono pervenute ben 12 domande, poi improvvisamente l’avviso scompare dal Portale fin quando interviene il 24 novembre una determina dirigenziale con la quale viene revocato l’Avviso e, come riportato in determina, su indicazione del Sindaco! Da quanto si è capito pare che i criteri adottati con la prima determina erano troppo stringenti per cui tutto revocato! Ancora un papocchio ed ancora tutto di dubbia legalità! PRIMA si fa sparire dal portale del Comune e POI, a distanza di settimane, si revoca! Ancora una volta il Sindaco su imput di qualche assessore si è prestato a coprire l'”anomalia”, si è assunto ogni responsabilità perchè tanto sotto il mantello della sua onestà gli assessori fanno passare ogni “stranezza” per “errore tecnico”!

Chissà perchè? Certo è che ormai è abitudine fare avvisi e bandi e poi revocarli….errare è umano…perseverare è diabolico!

Possibile che solo il Sindaco, abbagliato dalla sua onestà, non si renda conto di tutto ciò?

Anche di questo qualcuno chiederà conto nelle sedi competenti!

E intanto che si procede alla valutazione dei curricula per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione che ci riserverà, di certo, qualche nuova sorpresa magari di provenienza campana, la Giunta pare si stia “interessando” del personale del Comune!

Tutti penseranno finalmente viene risolta la grande criticità che affligge il Comune di Isernia,ossia l’organico dei vigili urbani!

E invece no, questo non viene preso in considerazione tant’è che nel piano assunzioni triennale è previsto solo l’incremento di una sola unità per questo servizio. Ricordiamo che il Sindaco ha apposita delega e ci saremmo aspettati, visto il suo trascorso, un potenziamento dell’organico dei vigili ed invece, pian piano i vigili urbani sono spariti.

Eppure è un servizio essenziale ed indispensabile per la tutela pubblica e per il sociale e così se, negli anni passati il servizio dei Vigili Urbani era il fiore all’occhiello di Isernia, grazie a quest’amministrazione oggi è sott’organico e completamente ignorato!

In realtà questa Giunta sembra più interessata a privilegiare passaggi di categoria, trasformazioni di passaggi da part-time a tempo pieno per posizioni completamente inutili o comunque non necessarie tant’è che noi cittadini di tutto ciò non ce ne accorgiamo perchè, evidentemente, nessun servizio aumenta di efficienza! Ed anche qui…chissà perchè?

E’ certo che quest’amministrazione non ha alcun rispetto, nè per i cittadini, nè per il proprio personale perchè senza alcun criterio oggettivo e senza alcuna trasparenza privilegia alcuni ai danni degli altri”.