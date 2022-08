Nucleare, Bonelli: “Termoli scelta come location che il centrodestra vuole mantenere segreta”

Il co portavoce di Europa Verde ‘rispolvera’ la mappa delle 14 località in cui si vorrebbero installare le centrali: tra queste anche il basso Molise

Quattordici centrali nucleare in altrettante località: secondo Angelo Bonelli, co portavoce di Europa Verde, è questa la ‘mappa’ segreta predisposta da Calenda, Berlusconi, Salvini e Meloni.

Tra queste ci sarebbe anche Termoli, che pure diversi anni fa era stata prima scelta e poi ‘esclusa’ da Silvio Berlusconi in persona nel comizio di chiusura della campagna elettorale dell’allora candidato sindaco Antonio Di Brino, come location adatta per installare una centrale nucleare.

Adesso il caso adesso torna di attualità grazie all’esponente di Europa Verde secondo il quale nelle località prescelte, tra cui anche Termoli, il centrodestra vorrebbe allestire le centrali “ma non ha il coraggio di dirlo”. Le località individuate per ospitare le centrali nucleari sono: Torino Vercellese, Caorso, Monfalcone, Chioggia, San Benedetto del Tronto, Termoli, Brindisi, Palma di Montechiaro, Scansano Jonico, Garigliano, Borgo Sabotino, Montalto di Castro, Scarlino, Oristano.

Caso sul quale Giorgia Meloni, proprio da Termoli, cerca di gettare acqua sul fuoco. “Ringrazio Bonelli che mi stia fornendo la mappa delle centrali nucleari ma bisogna ragionare di un mix energetico efficace da quello che noi abbiamo già”. (QUI L’ARTICOLO COMPLETO DELL’ARRIVO DELLA MELONI A TERMOLI) (foto in alto e in home page La7.it)