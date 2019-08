Nubifragio su Campobasso, strade allagate e disagi alla circolazione (FOTO E VIDEO)

Un violento nubifragio si è abbattuto sul capoluogo di regione intorno alle 17 di questo pomeriggio (sabato 24 agosto). Strade allagate e pesanti disagi alla circolazione, ma al momento non si registrano danni a cose e persone. Centralino dei Vigili del Fuoco in tilt per le tante chiamate dei cittadini che hanno dovuto fare i conti con cantine e garage allagati e in alcuni casi anche abitazioni.

Seguono aggiornamenti