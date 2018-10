Nubifragio a Pescara, studenti molisani bloccati in casa

Le strade impraticabili di Pescara Indietro 1 di 7 Avanti

Letteralmente bloccati in casa alcuni studenti molisani fuori sede che frequentano l’università di Pescara. Da ieri sera la città adriatica è interessata da una forte perturbazione che ha provocato numerosi allagamenti. Degli studenti isernini hanno scattato queste foto che testimoniano la gravità della situazione.Tante le macchine e i mezzi pesanti bloccati. Il sindaco Alessandrini ha disposto per oggi la chiusura delle scuole. Gli studenti rassicurano i familiari sulle loro condizioni. Solo tanti disagi ma sono tutti sani e salvi.

AGGIORNAMENTO

Ore 16,30 Un lettore ha inviato al nostro giornale un video del nubifragio in atto a Pescara. Infatti, a partire da stamane, continua a piovere incessantemente in Abruzzo. A testimoniarlo anche alcuni studenti molisani che stanno vivendo in diretta i numerosi disagi in atto nella città abruzzese a seguito del maltempo. Infatti, i giovani isernini, che frequentano l’Università a Pescara, sono stati letteralmente impossiblitati ad uscire di casa a causa del verificarsi di numerosi allagamenti.