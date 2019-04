Centrosinistra, in città il vecepresidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato

CAMPOBASSO

Ettore Rosato in città. Il vicepresidente della Camera dei Deputati a Campobasso per un saluto al centrosinistra ed un dialogo in vista delle importanti decisioni da prendere per le elezioni alle porte sulle due piazze più importanti al voto, Campobasso e Termoli. L’arrivo di uno dei big del Partito Democratico nazionale, con un importante passato nella Democrazia Cristiana, dà un segnale di vicinanza al centrosinistra molisano. I dem sono in stretto dialogo con partiti e civiche per capire i margini di un’alleanza in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo 26 maggio. Domani la sintesi anche sul candidato sindaco. È in programma l’assemblea del circolo cittadino e si capirà se il futuro della città sarà nella mani del sindaco uscente, Antonio Battista, o di una figura terza che faccia da sintesi tra le diverse anime per giocare un’importantissima partita. Al momento l’unico candidato sindaco già in corsa per il primo scranno di Palazzo San Giorgio è Roberto Gravina, leader dei 5 Stelle, e, probabilmente, delle civiche che vorranno sostenerlo, sempre che a Roma si sbrogli il nodo sulla possibilità di apparentamenti in tempi utili per la presentazione delle liste.