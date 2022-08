Nozze d’Oro “condivise” per Giuseppe e Filomena, Giacomo e Maria

S. Croce di Magliano. Si sono sposati cinquant’anni fa nella chiesa madre di Sant’Antonio di Padova. Oggi, come allora, si è rivelato un giorno speciale perché a salire all’altare sono state due coppie nel corso di un’unica e intensa santa messa. Da un lato Giuseppe Licursi e Filomena Zeffiro, dall’altro Giacomo Mascia e Maria Iantomasi. Amore, rispetto, fiducia, ascolto, condivisione di gioie e difficoltà affidandosi sempre a Dio. Il rinnovo delle promesse matrimoniali, in occasione delle nozze d’oro celebrate il 20 agosto 2022 da don Costantino Di Pietrantonio e don Angelo Castelli, ha consolidato ancora di più questa unione per la vita. Non solo. È un rapporto che continua nelle nuove generazioni, tanto che, per le circostanze della vita, Vincenzo – figlio di Giuseppe e Filomena – ha sposato Daniela, la figlia di Giacomo e Maria. Dalla loro unione sono nati due splendidi figli: Giuseppe e Marinella. Una bellissima storia d’amore e di valori che rappresenta anche un messaggio di speranza per il futuro.