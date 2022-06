Nozze di diamante per Rino e Carmen Calenda

Festeggiare le nozze di diamante è qualcosa di più unico che raro. È la celebrazione del viaggio di due persone che si amano da sempre, che hanno saputo resistere alle difficoltà e hanno creato con la loro unione qualcosa di speciale.

E loro, Rino Calenda e Carmen Bonifacio, sono per questo, un esempio da custodire. Noi, testimoni della vostra felicità, del vostro coraggio e impegno, vi auguriamo tanti altri anni ancora insieme e soprattutto vi ringraziamo per tutto quello che avete fatto e fate per noi.

Con infinito amore, i vostri figli Mena, Patrizia e Gianni; i nipoti Yari e Kevin; Gianfranco e Michela. Ad maiora…