Nozze di Diamante a Venafro per i coniugi Michelina De Masi e Remo Passarelli

Con tanto di serenata serale sotto casa

Un traguardo non comune, non c’è che dire ! Trattasi delle nozze di diamante, ossia ben sessant’anni di vita insieme, che quest’oggi festeggiano i coniugi Michelina De Masi e Remo Passarelli di Venafro, simpaticamente salutati l’altra sera con tanto di partecipatissima serenata sotto casa lungo Viale Vittorio Emanuele III con una infinità di sorrisi, abbracci ed auguri dai figli Mirella e Lucio, nonché da amici e conoscenti. Michelina, casalinga, e Remo, artigiano, si sposarono il 5 luglio del 1961 in una gremitissima Chiesa di San Francesco a Venafro, alias Chiesa di S. Giovanni in Platea, dove oltre a familiari e parenti erano accorsi in molti del paese per ammirare il bellissimo abito bianco della sposa fatto confezionare dai migliori sarti napoletani e fare gli auguri alla giovane coppia. Quindi il simpatico corteo nuziale per le strade della Venafro Antica e i rallegramenti di tutti a Michelina e Remo. Dopodiché il ricco pranzo della giornata di festa e l’inizio della loro nuova vita, dalla quale sono nati Mirella e Lucio, insegnante la prima e musicista il secondo, giusta la passione di papà Remo. E sono proprio loro, Lucio e Mirella, ad “abbracciare” oggi nel 60.mo del loro matrimonio papà e mamma con queste bellissime espressioni : “Da sessant’anni -affermano all’unisono i due figli- una luce vi accompagna in ogni istante della vostra vita, nei momenti in cui ha brillato di più e in quelli in cui é apparsa più opaca. Ma non si è mai spenta, perché quella luce è parte di voi. Dal vostro amore siamo nati noi : il segno più bello di un legame che ha attraversato il tempo e lo spazio. I migliori auguri ad una coppia di genitori ammirevoli e speciale. Felici nozze di diamante ! Lucio e Mirella”. Auguri ai quali si aggiungono anche quelli della nostra testata per formulare alla sig.ra Michelina ed al simpatico Remo tant’altri piacevoli appuntamenti costellati di nuovi sorrisi e gioie.

Tonino Atella