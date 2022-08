Noyz Narcos pronto a trascinare il pubblico del Campobasso Summer Festival

Sarà Noyz Narcos, con il suo Virus Summer Tour, a dare il via all’edizione 2022 del Campobasso Summer Festival che partirà, proprio con il concerto del famoso rapper romano, lunedì 22 agosto, alle ore 21.30, al Parco E. De Filippo del Quartiere San Giovanni, costo del biglietto 11 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Il Parco E. De Filippo sarà la location di tutte e quattro le serate in programma, dal 22 al 25 agosto, per questo Campobasso Summer Festival che verrà presentato in maniera ufficiale dall’Amministrazione comunale e dall’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, lunedì 22 agosto, alle ore 11.30, presso la Sala della Giunta a Palazzo San Giorgio e che già tanto sta facendo parlare di sé anche grazie al sold out già fatto registrare per il concerto del 25 agosto di Frah Quintale.

Ma è tanta l’attesa, e lo testimoniano i tantissimi tagliandi già venduti in prevendita in questi giorni, anche per il concerto di Emanuele Frasca, meglio conosciuto come Noyz Narcos, producers e rapper romano considerato da sempre come uno dei migliori esponenti della scena Harcore Hip Hop contemporanea italiana. Storico membro del collettivo Truceklan e dei Tuceboys Noyz Narcos è senza dubbio uno dei rapper italiani più seguiti e influenti. Con una carriera alle spalle più che decennale è uno dei pochi ad aver raggiunto il successo, allargando notevolmente il suo pubblico, senza aver snaturato in maniera radicale la sua proposta artistica. In Virus, suo ultimo album uscito nel gennaio del 2022, sono presenti brani realizzati con la partecipazione di svariati artisti della scena hip hop italiana e non, tra cui Capo Plaza, Franco126, Gué Pequeno, Raekwon del Wu-Tang Clan e Sfera Ebbasta. A distanza di una settimana dalla sua uscita è stato certificato disco d’oro dalla FIMI.

Oltre al concerto di Noyz Narcos e a quello già sold out di Frah Quintale del 25 agosto, le altre serate del Campobasso Summer Festival avranno come protagonista, il 23 agosto, Samuel che porterà al Parco E. De Filippo la scaletta dei brani del suo Elettronica Tour (costo del biglietto 5 euro comprensivo dei diritti di prevendita) e, il 24 agosto, Pippo Venditti, Enzo Luongo & Friends con “Anche i molisani nel loro piccolo si incazzano. Atto finale” (costo del biglietto 5 euro comprensivo dei diritti di prevendita).

Le prevendite online per tutti gli spettacoli in programma sono già aperte da diverse settimane sulla piattaforma ciaotickets.com e i biglietti sono acquistabili anche direttamente in città, a Campobasso, presso le rivendite autorizzate di ciaotickets: BAR CRIGIU, Viale Ugo Petrella, 20; PROMOEVENTI, Viale Principe di Piemonte, 131 Y; ANTICA TABACCHERIA, Piazza Gabriele Pepe, 41.