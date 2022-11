“Novembre in Città” con arte, cultura, tradizioni, libri e musica 

Non mancheranno eventi e appuntamenti di varia natura a Campobasso anche per il mese di novembre appena iniziato. L’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso come abitualmente usa fare ogni mese, ha realizzato un corposo numero di proposte culturali calendarizzate nel cartellone di “Novembre in Città”.

Nei primi due giorni di novembre, intanto, continua, al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra retrospettiva: “Raffaele Labarile. Quando dal buio si fa luce, più dell’esser uomini che pittori”, a cura di Francesco Labarile, con apertura dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 21:30.

Sempre al Circolo Sannitico, il 3 di novembre alle ore 18.00, è prevista la presentazione del libro “Street Art in Italia – Viaggio fra luoghi e persone” di Anastasia Fontanesi e Anna Fornaciari a cura di Travel On Art.

Ricco il calendario di proposte per il 4 di novembre. Si inizia con Ti racconto un libro Infanzia – “Favole a merenda” in compagnia di Andrea Satta, a cura dell’Unione Lettori Italiani al Circolo Sannitico alle ore 16.30; si prosegue in BiblioMediaTeca Comunale, alle ore 18.15, con la rassegna “Vivere con cura” che prevede l’incontro “Il mondo nel piatto – A tavola ti prendi cura della tua salute e di quella del pianeta?” a cura di Nicoletta Radatta, La rivoluzione a tavola. Infine in serata ci si sposta al Teatro Savoia ore 21.00 con “… caro Fred…”, produzione a cura dell’Orchestra Sinfonica del Molise dedicata alla figura di Fred Bongusto con la partecipazione straordinaria del Maestro Gianni Mazza.

Sabato 5 novembre, al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria sono di scena le Final Eight Scudetto dei Campionati Italiani di Società di 1^, 2^ e 3^ Categoria, a cura del Comitato Regionale Federazione Italiana Bocce.

Lo stesso giorno, alle ore 17.00 al Circolo Sannitico si parlerà del Progetto Kintsugi, “Donne che si prendono cura di sé”, a cura della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, mentre alle 18.30, al Teatro Savoia, ci sarà il concerto: “Primo Premio International Mozart Competition Salzburg 2020” – Clarissa Bevilacqua (violino) e Yu Nitahara (pianoforte), a cura dell’Associazione Amici della Musica “Walter De Angelis”.

Domenica 6 novembre continuano, dalle ore 9.00, le Final Eight Scudetto dei Campionati Italiani di Società di 1^, 2^ e 3^ Categoria, a cura del Comitato Regionale Federazione Italiana Bocce, al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria

In Piazzetta Palombo, dalle ore 10.30, torna il mercatino multietnico e solidale per bambini a cura dell’Associazione Namastè e il pomeriggio alle 17.00, al Circolo Sannitico è prevista la Presentazione del libro “Il Molise dalla A alla Z” di Erica Lorenzini.

Martedì 8 novembre partono gli eventi legati al Progetto 1922 – 2022 e curati dalla Associazione Culturale INCAS. Alle ore 19.30, al Circolo Sannitico c’è la Presentazione del testo dello spettacolo “Il Duce ha sempre ragione!”, mentre al Caffè Lupacchioli, alle ore 20.00, s’inaugura la mostra fotografica “People have the power” di Michele Montano

Mercoledì 9 novembre si continua con il laboratorio di fumetto sul tema dei diritti violati con Giovanni De Micheli, allo Spazio Sfusoalle ore 17.00, e con lo Spettacolo teatrale “Il Duce ha sempre ragione!”, al Teatro Savoia, alle ore 21.00.

Sempre mercoledì 9 novembre torna, al Circolo Sannitico alle 18.30, Ti racconto un libro “Fronte Ucraina. Dentro la guerra che minaccia l’Europa”, incontro con Francesco Battistini, a cura dell’Unione Lettori Italiani.

Venerdì 11 novembre sono ben tre gli appuntamenti di giornata in calendario. Alle 17.30, presso la BiblioMediaTeca Comunale, presentazione del libro “Donna Fortuna e i suoi amori” di Simonetta Tassinari; alle ore 18.00, al Circolo Sannitico, conferenza “Vers(eggia)ndo vino e Eros”, a cura di Gianni Spallone, e al Teatro Savoia, dalle ore 20.30 lo Spettacolo “Campuascianarije… atto d’amore alla Città di Campobasso”, a cura dell’Associazione Perfetta Letizia ODV.

Sabato 12 novembre, parte la mostra di pittura “Tutto è…….” di Piero Perrino, al Circolo Sannitico, dalle ore 18.30 (fino al 20 novembre, orari dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00). In serata, al Teatro Savoia, alle ore 18.30, concerto: “Musicophilie” – Federica Livi (soprano) e Marta Tacconi (Pianoforte) a cura dell’Associazione Amici della Musica “Walter De Angelis”.

Domenica 13 novembre la scena cittadina sarà tutta per la “Su e Giù”, la manifestazione del Gruppo Sportivo Virtus giunta alla 49^ edizione.

Lunedì 14 novembre ci sarà, invece, lo spettacolo “Dante e la scienza moderna”, a cura dell’Orchestra Sinfonica del Molise, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise, alle ore 10.30. Lo stesso spettacolo verrà replicato al Teatro del Loto di Ferrazzano, martedì 15 settembre, alle ore 21.00.

Venerdì 18 settembre, l’Associazione Alesia 2007, propone l’incontro: Adolescenti: lavori in corso per la vita “Luci ed ombre, criticità e risorse”, presso la Sala della Costituzione, alle ore16.00

Sabato 19 novembre, a cura dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso, Auditorium “Giovannitti” del Palazzo GIL alle ore 9.00, appuntamento con “Gocce” – Verso un’Ecologia interiore per la prevenzione delle violenze sulle donne.

La sera, alle ore 18.30, al Teatro Savoia, concerto: “Compositrici: la musica taciuta” – Ars Trio (Fiorentini, Taddeo e Pietrocini), a cura dell’Associazione Amici della Musica “Walter De Angelis”.

Domenica 20 novembre torna anche CAMPOBAZAR: libero mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto nell’area ex stadio Romagnoli, dalle ore 9.00, mentre in Piazza Vittorio Emanuele II, l’Associazione Liberaluna Onlus presenta l’iniziativa Viva Vittoria Campobasso.

In serata, alle ore 19.00, presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, previsto il Concerto Corale per la Festa di Santa Cecilia, a cura dell’Orchestra Sinfonica del Molise in collaborazione con l’Associazione Cori del Molise.

Martedì 22 e mercoledì 23 novembre, dalle ore 9.30 alle 20.00, al Circolo Sannitico è in programma la Mostra dei lavori eseguiti nel Laboratorio creativo La Rete, a cura dell’Associazione “La Rete”. Sempre mercoledì al Circolo sannitico alle ore 18.00, poi, per i “Mercoledì della Prevenzione”, Seminario del dott. Maurizio Panunzio dal titolo: “Tecniche innovative del dolore muscolo-scheletrico” a cura dell’Associazione “La Rete”.

Giovedì 24 novembre, due gli appuntamenti in programma; per la rassegna “Campobasso in Comune”: I Cappuccini in Campobasso o la pace: Cronaca del XVI secolo di Michelangelo Ziccardi. Relatore Mario Ziccardi, a cura della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, al Circolo Sannitico alle ore 17.30. In BiblioMediaTeca Comunale, invece, alle 18.15, per la rassegna “Vivere con cura”: The dark side of fashion – L’impatto ambientale e sociale del comparto moda sul pianeta e sulle persone a cura di Alessia Di Maggio

Venerdì 25 novembre, per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, due presentazione editoriali al Circolo Sannitico. La prima alle ore 10.30, con la presentazione del libro “Dea Mater: nutrire la fertilità femminile” di Sara Valente e la seconda nel pomeriggio, alle ore 18.00, con la presentazione del libro “Prima che sia tardi” di Alessia Sacchetti (Editore Morellini).

Domenica 27 novembre, per la SERR: Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, in programma la Giornata ecologica, in collaborazione con l’Associazione Task Force.

Al Circolo Sannitico, alle ore 18.00, sempre lo stesso giorno, inaugurazione dell’Esposizione Pittorica “Nuovi Orizzonti” del Maestro Michel Casertano, a cura di Silvia Valente e Luciano Vertolo (visitabile fino all’11 Dicembre, orari dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30)

Gli appuntamenti di “Novembre in Città” si concluderanno con il concerto al Teatro Savoia di domenica 27 novembre alle ore 18.30, “Capriccio Romantico nel bicentenario nascita di C. Alfredo Piatti” – Luciano Tarantino (violoncello) e Paolo Scafarella (pianoforte), a cura dell’Associazione Amici della Musica “Walter De Angelis”.

Il calendario completo degli eventi di #NovembreInCittà è scaricabile in formato pdf al seguente link: https://bit.ly/3TUgY2G