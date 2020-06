Nove imprese molisane premiate all’incontro nazionale Industria Felix

Il vice presidente della Giunta Regionale, Vincenzo Cotugno: “Ripartiamo convinti che le regioni del Sud siano ricche di eccellenze, di aziende straordinarie che possono competere ai più alti livelli su tutti i mercati, nazionali ed internazionali”

Nove imprese molisane premiate nel corso dell’incontro nazionale organizzato da “Industria Felix”, importante magazine del gruppo editoriale “Sole 24 Ore” che si occupa di imprese e analisi dei sistemi produttivi. Ad essere premiate, per il Molise, sono state le aziende: La Molisana, Spinosa Costruzioni, Il Geco, Caseificio Molise, Geocon, ASS.EL., Di Ciero, Guiness Travel e Maglione Monforte.

Nel corso del tour nazionale di “Industria Felix” l’appuntamento di ieri era incentrato sulle regioni Molise, Puglia e Basilicata, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Mario Turco, dell’europarlamentare Raffaele Fitto, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, dell’amministratore delegato di Cerved Raiting Agency, Fabrizio Negri, e di diversi rappresentanti delle locali Confindustrie. A rappresentare il Molise il vicepresidente della Giunta regionale, Vincenzo Cotugno, che ha avuto modo di elogiare le imprese molisane premiate nel corso di questo importante appuntamento e di evidenziare le enormi potenzialità delle aziende del mezzogiorno. “Ripartiamo convinti che le regioni del Sud siano ricche di eccellenze, di aziende straordinarie che possono competere ai più alti livelli su tutti i mercati, nazionali ed internazionali, come quelle premiate oggi da “Industria Felix” ha affermato il vicepresidente Cotugno “Nelle regioni del Mezzogiorno, e in particolare nella nostra Regione, ci sono imprenditori straordinari, che hanno dimostrato che anche qui, al Sud, si possono realizzare grandi progetti industriali. Il Governo regionale del Molise è fortemente impegnato attraverso il programma PES II ed ICE a promuovere le nostre imprese sui mercati internazionali; Stiamo inoltre sviluppando il comparto del turismo quale asset strategico dei nostri territori. L’epidemia da COVID 19 ha reso ancora più urgenti le azioni e le misure a sostegno dello sviluppo cui stavamo già lavorando: dobbiamo però fare in fretta! Occorre snellire le procedure, ridurre la burocrazia, avere tempi certi per gli investimenti, sapere di poter contare su quello che le istituzioni promettono e mettono in campo: questo deve essere l’impegno delle istituzioni” ha concluso l’assessore Cotugno “le congratulazioni mie e del Presidente Toma alle aziende molisane premiate, augurando loro di continuare nello straordinario lavoro per raggiungere traguardi ancora più prestigiosi per loro e per la nostra Regione. AD MAIORA!”