Nove anni fa l’addio a un operaio Fiat che lottava contro l’arroganza politica

Stefano Musacchio sindacalista di base e spronatore per la difesa dei diritti dei lavoratori

Il 19 Novembre di nove anni fa veniva a mancare Stefano Musacchio operaio della Fiat di Termoli, attivista sindacale e sociale, ricordiamo il senso della sua esistenza e l’importanza del suo messaggio teso alla solidarietà operaia e internazionale, alle sue battaglie contro l’arroganza della politica corrotta e a sostegno degli sfruttati.

Sindacalista di base e spronatore per la difesa dei diritti dei lavoratori, il seme che ha gettato viene da noi raccolto nel proseguimento ,ancora di piu’ oggi dove globalmente in nome della sicurezza , della crisi e con una pandemia in atto si stanno smantellando i diritti fondamentali dell’essere umano per mettere al primo posto i numeri , i valori economici e finanziari per i guadagni e i profitti di pochi .