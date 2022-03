Novavax, solo 31 dosi somministrate in Molise

Cinquemila le fiale del siero ‘proteico’ dell’azienda americana, disponibile da circa due settimane, consegnate ad Asrem e Regione

Doveva convincere i No Vax o almeno una parte, quella reticente a vaccinarsi con i nuovi vaccini mRNA. Parliamo del Nuvaxovid dell’azienda americana Novavax, il vaccino “proteico” autorizzato nel dicembre scorso e disponibile da circa due settimane.

L’idea era quella di fornire agli indecisi un’alternativa alle soluzioni finora disponibili. I dati raccolti oggi dalla Fondazione Gimbe mostrano però che la sfida non è stata ancora vinta.

In Molise 31 persone si sono fatte vaccinare con Novavax

Cinquemila le dosi consegnate all’azienda sanitaria, come si evince dal report pubblicato sulla pagina dedicata dell’Asrem.

Nel resto d’Italia le cose non vanno diversamente. Al 10 marzo, il totale segna 12.291 somministrazioni. Nessun boom quindi. Ma non bisogna certo disperare.

Il Nuvaxoid è l’ultimo arrivato tra i vaccini oggi disponibili in Italia. Un’alternativa alle soluzioni già disponibili e l’alternativa risiede nella tecnologica utilizzata per questo vaccino, che utilizza proteine ricombinanti e per questo è diverso da quelli mRNA come Pfizer-BioNTech e Moderna e anche rispetto a quelli a vettore virale come Astrazeneca e Johnson&Johnson.

Il Nuvaxovid utilizza gli antigeni, ovvero le proteine dell’agente patogeno per stimolare la reazione del nostro sistema immunitario. Una tecnica già utilizzata fin dagli anni 80 e tuttora impiegata nei vaccini contro l’epatite b, il papillomavirus e la meningite.

Ad oggi è la fascia degli over 50, e in particolare quella tra i 50 anni e i 69 anni, quella che maggiormente ha approfittato dell’alternativa, ma i numeri rimangono esigui.

I vaccinati in Molise

Ad aver completato il ciclo vaccinale è l’85,3% della popolazione, il 2,5% invece ha appena ricevuto la prima dose secondo i dati della Fondazione Gimbe, aggiornati al 9 marzo.

La nostra regione è virtuosa (solo la Puglia ha fatto meglio) sul fronte del over cinquanta: solo il 2,5 per cento ha deciso di non vaccinarsi, un numero davvero esiguo anche a fronte del 9% registrato in Valle d’Aosta.

Fanno sorridere anche i numeri relativi alla fascia d’età 5-11 anni, qui il 42,4 per cento ha completato il ciclo, anche in questo caso solo la Puglia ci precede. Ciò vuol che quasi un adolescente su due è coperto.