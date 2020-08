Notte senza fine, tutto il personale dei Vigili del Fuoco impegnato su più fronti: operazioni ancora in corso

Mezzi e persone in diversi centri del Basso Molise, Civitacampomarano e Oratino. Si indaga sull’origine dei roghi

Notte senza fine per i vigili del fuoco di Campobasso le cui squadre sono state impegnate sul fronte degli incendi, protrattisi anche dal primo pomeriggio di ieri, in diversi comuni della provincia. Ettari di bosco, sterpaglie ed incolto, andati in fumo in diverse aree del Basso Molise . I vigili anche nella mattinata odierna (domenica 30 agosto) sono impegnati in operazioni di spegnimento nell’hinterland dei comuni di Guardialfiera, Larino, Civitacampomarano ed Oratino. All’opera tutto il contingente di mezzi e personale disponibile. Sull’origine dei roghi indagano gli inquirenti.