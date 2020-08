Notte di incendi, chiuso un tratto di Bifernina ed A14. Sospesi diversi treni

Gli incendi si sono sviluppati in vari punti e in vari orari della notte costringendo i vigili del fuoco agli straordinari. Diversi incendi sono divampati nel territorio del basso Molise. Il primo, forse quello più grande, al km 68.500 della Bifernina. Le fiamme sono divampate nella serata di ieri, 3 agosto, e si sono propagate fino alle 7 di questa mattina, costringendo il personale dell’Anas e i carabinieri a chiudere un tratto della Statale 647 a causa delle fiamme che avevano raggiunto il bordo della strada rendendo pericoloso il transito delle auto. L’incendio ha bruciato circa 30 ettari di terreno incolto, boschetti e sterpaglie con le fiamme che sono arrivate fino al guardrail. Ancora da stabilire le cause dell’incendio, sicuramente alimentato dal forte vento di ieri sera che non ha reso la vita facile ai vigili del fuoco. Probabile anche che alla base dell’incendio ci sia la mano dell’uomo.

Un altro incendio si è sviluppato nel territorio di Portocannone costringendo i vigili del fuoco a lavorare non poco per arginare le fiamme. Fiamme che si sono sviluppate anche sull’autostrada A14 dove, a causa di un incendio all’altezza della foce del fiume Trigno, è stata chiusa l’A14 nel tratto compreso tra Montenero e Termoli. Anche in questo caso sono entrati in azione i vigili del fuoco, assieme al personale dell’Anas e alla Polizia Autostradale.

Traffico rallentato, invece, sulla Statale 87 al km 210 nei pressi del fiume Cigno dove sono andati a fuoco diversi canali per un incendio fortunatamente di piccola entità e dove il traffico è stato rallentato.

Nel corso della notte un incendio ha costretto Rfi anche a sospendere la circolazione dei treni lungo la linea Pescara-Termoli che è stata sospesa dalle 3.45 alle 7.40 di questa mattina. Durante l’interruzione due treni hanno registrato fino a 25 minuti di ritardo mentre due Intercity hanno maturato oltre 3 ore di ritardo. Cinque treni regionali sono stati cancellati totalmente o per parte del percorso.