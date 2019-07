Notte di controlli per una “movida” più sicura

Con l’avvicinarsi della fase cruciale dell’estate del 2019 la Polizia Stradale di Isernia, su impulso anche del Prefetto e del Questore, ha predisposto un servizio mirato per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mai prima d’ora attuato nella provincia di Isernia.

Diverse pattuglie della PolStrada, nella notte fra sabato e domenica, hanno presidiato il centro storico di Isernia, luogo privilegiato della “movida”, facendo ricorso anche alla presenza di un Camper della Polizia di Stato con a bordo un medico e personale sanitario, in servizio presso la Questura, e dotato di tutte le attrezzature tecnologiche per l’accertamento in loco dell’uso di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti di veicoli.

I risultati di una notte di controlli, sono stati lusinghieri ma nello stesso tempo anche allarmanti dato che, su circa trenta veicoli e quaranta persone controllati, sono stati riscontrati tre conducenti positivi all’alcoltest, di cui uno anche alle sostanze psicotrope. Un altro conducente, sottoposto al controllo dei sanitari della Polizia di Stato con gli strumenti in dotazione del camper, è risultato anch’egli positivo all’uso di sostanze stupefacenti e si è in attesa delle successive controanalisi per l’eventuale denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Alla fine del servizio le persone segnalate all’A.G. sono risultate tre come anche le patenti ritirate, con la conseguente decurtazione di quaranta punti. L’innovativo “modus operandi” della Polizia Stradale sarà di nuovo ripetuto nelle prossime settimane per amplificare ulteriormente la sicurezza percepita dal cittadino.