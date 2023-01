Notte di Capodanno, un successo la festa in piazza a Termoli

Divertimento, sorrisi musica e tanta, tanta gente. Sono questi gli ingredienti del capodanno in piazza Vittorio Veneto a Termoli. Sono state davvero tantissime le persone che ieri hanno scelto di trascorrere la fine dell’anno in piazza per brindare tra la gente e dare il benvenuto al 2023. Evento riuscitissimo tra musica e spettacolo che ha visto il ritorno il gran stile del Capodanno in centro dopo tre anni di assenza dovuti alla pandemia. A festeggiare tra i suoi concittadini anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti che sui social ha augurato a tutti un buon anno così: “Salutiamo il 2022 che volge al termine, un altro anno della nostra vita lo abbiamo vissuto intensamente inseguendo ricordi e nostalgie, sicuramente l’ottimismo ci impone di dare il benvenuto al 2023, con la speranza che ognuno di noi possa realizzare i propri sogni, dunque non rimane che tuffarci nel nuovo anno e viverlo intensamente. Buon Anno a tutti”.