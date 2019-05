Notte di bagordi, giovane trasferita in pronto soccorso

REDAZIONE TERMOLI

E’ stata trasferita in pronto soccorso per gli accertamenti di rito ma le sue condizioni, tutto sommato, sarebbero buone. Notte brava per una ragazza che questa mattina, 22 maggio, è stata trovata riversa a terra sulla spiaggia di Sant’Antonio probabilmente con i postumi di una pesante sbronza. Ad accorgersi della giovane a terra sarebbero stati alcuni passanti che hanno immediatamente avvertito il 118. Sul posto sono arrivati i medici assieme ai volontari della Misericordia che hanno soccorso la giovane e l’hanno trasferita presso il pronto soccorso del San Timoteo per tutti gli accertamenti del caso. Pare che la ragazza abbia trascorso una notte di “eccessi” assieme ad un giovane e che poi sia stata trovata sulla spiaggia. All’arrivo dei sanitari, però, era cosciente. Sul posto anche la Polizia di Termoli.