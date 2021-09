Notte dei Vaccini, oltre 200 le dosi Pfizer somministrate all’ex Gil

Sono state oltre 200 le dosi Pfizer somministrate nella nottata tra sabato 18 e domenica 19 settembre nell’ambito della manifestazione “La notte dei Vaccini” evento open (per la somministrazione di 1.000 dosi ai cittadini dai 18 anni in su). L’evento si è svolto a Campobasso presso il Palazzo ex GIL ed è stato organizzato dalla Regione Molise e da Asrem in collaborazione con Fondazione Molise Cultura e il Comune di Petrella Tifernina ed il Comune e la Pro Loco di Monacilioni che hanno scelto di dare supporto all’iniziativa.