Notte da incubo a Isernia, altri tre furti dei “soliti ignoti”

La criminalità non dà tregua a Isernia. Nella notte tre attività commerciali del capoluogo hanno ricevuto la “visita” dei ladri. Si tratta di una coppia, un lui e una lei, che si introducono nei negozi e fanno incetta di denaro e merce.

Ma questa notte è andata male, alla fine hanno rimediato un bottino di soli 150 euro in tre esercizi commerciali: Franz Pub, Sorelle Pozzati e On the road. Ma hanno danneggiato porte e vetrate, come quella di Franz Pub. In due casi la coppia è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e la cattura è questione di ore. Carabinieri e Polizia sono al lavoro e l’impressione è che l’arresto dei due ladri sua imminente. Nel giro di una settimana hanno messo a segno cinque colpi e la gente non ne può più.