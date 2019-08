Notte “brava” in via Ruffini a Termoli tra alcool e droga

REDAZIONE TERMOLI

Una “notte brava” quella appena trascorsa per alcuni giovani che hanno creato danni, confusione e gran fastidio in pieno centro a Termoli. Ci troviamo nella centralissima via Ruffini, zona già nota alle cronache locali per i diversi e ripetuti atti vandalici che vengono perpetrati nei weekend. Nella notte appena trascorsa alcuni giovani in preda ad un mix di alcool e droga hanno iniziato a urinare davanti le abitazioni e a bussare prepotentemente a tutti i portoni della zona. A segnalare la sgradevolissima situazione sono stati i residenti della zona che davvero sono giunti all’esasperazione. Con il sorgere del sole quello che rimane sono le tantissime bottiglie di vetro rotte e abbandonate dinnanzi le abitazioni, l’odore sgradevole di urina e il grandissimo disappunto dei residenti.