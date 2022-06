Notte Bianca dei Bambini, in piazza anche lasergame e realtà virtuale (IL PROGRAMMA)

Tutto pronto a Termoli per l’appuntamento che si terrà sabato 11 nelle zone principali del centro cittadino. L’assessore Barile: “Si parte pensando ai più piccoli”

E’ tutto pronto per il primo appuntamento dell’Estate Termolese con la “Notte Bianca dei Bambini” che si terrà sabato sera, dalle 19 in poi. Un appuntamento che mancava da tempo e che accenderà i riflettori in diverse zone del centro cittadino.

Sono previsti spettacoli con artisti di strada, giochi gonfiabili, animazione, musica, laser game, un trenino che girerà per le vie del centro, laboratori creativi e la proiezione di film per bambini e un angolo di lettura per i più piccoli.

“L’Estate Termolese – ha detto l’assessore al Turismo, Sport e Cultura Michele Barile – parte proprio all’insegna dei più piccoli. Da tempo volevamo organizzare una serata tutta per loro e la Notte Bianca rappresenta una opportunità per far svolgere diversi tipi di attività proprio per i bambini. Ringrazio le associazioni e tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa serata che animerà le vie della nostra stupenda città e mi auguro che ci sia una cospicua partecipazione proprio da parte dei più piccoli”.

“La Notte Bianca dei Bambini” prenderà il via sabato sera alle ore 19, di seguito il programma della manifestazione:

Piazza V. Veneto – ore 19

Giochi Gonfiabili

Corso Nazionale (Incrocio Via Roma) dalle ore 21

Animazione, palloncini e tatuaggi

A cura di Sorridere Sempre Onlus

Piazza Sant’Antonio – ore 19

Laser Game e Giochi in realtà Virtuale

A cura di Asd Promolise

Via Roma – ore 19

Il Treno dei Bambini

A cura di GTM

Belvedere dei Fotografi – ore 21

Laboratori Creativi

A cura di Associazione Gioca e Crea

Piazza Duomo – dalle ore 21

Ti porto al cinema – Proiezione di “I Croods 2 una nuova era”

Largo Tornola – ore 21

Leggiamo Insieme

A cura di Casa del Libro e Nati per Leggere