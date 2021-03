Notebook e tablet per gli studenti svantaggiati, l’iniziativa del Comune di Montenero

Il vicesindaco Andrea Cardinali informa che è stato predisposto l’avviso per la raccolta di notebook e tablet da donare agli studenti appartenenti a famiglie in stato di bisogno, al fine di consentire a tutti di poter seguire la didattica a distanza in questo periodo di emergenza sanitaria.

“Abbiamo pensato a questo strumento solidale – dichiara il vicesindaco Andrea Cardinali – per consentire agli studenti più svantaggiati di poter utilizzare attrezzature elettroniche idonee ad affrontare la didattica a distanza ed evitando, ad esempio, di essere collegati solo con lo smartphone.

L’iniziativa ha riscosso un consenso unanime e immediato da parte dei colleghi amministratori, fin dal momento in cui l’ho proposta: ciò conferma l’ottimo lavoro di squadra che stiamo portando avanti fin dal nostro insediamento.

Spero che le imprese e i singoli cittadini rispondano con convinzione, per poter donare a una parte della comunità ciò che non è utilizzato, ma ancora funzionante”.

Tutti i dettagli dell’iniziativa possono essere consultati sull’avviso pubblico qui di seguito.