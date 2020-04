Nonostante il blocco i vigilini tornano a multare

Fabrizio e Fantozzi chiedono le dimissioni del sindaco

Coronavirus, nonostante il blocco degli spostamenti, la clausura forzata di tutte le famiglie e la drammatica situazione di crisi in cui versa l’economia isernina, i vigilini della AJ Mobilità di Spoleto, da questa mattina, sono tornati al lavoro e come “falchi” senza alcuna pietà si sono lanciati in picchiata sulle poche auto in sosta, sulle strisce blu, facendo verbali a raffica, senza esclusioni. La denuncia arriva dai consiglieri comunali Raimondo Fabrizio e Gianni Fantozzi che hanno ricevuto le proteste e le foto degli automobilisti multati. Sia Fabrizio che Fantozzi, hanno parlato di: “Una condotta veramente riprovevole, visto che era stata promessa una tregua nel periodo di blocco agli spostamenti. Niente da fare, non si è avuto nessuno scrupolo neanche di fronte ad una città in ginocchio. Il sindaco e la giunta, a questo punto, si devono solo dimettere. Il giudizio dei cittadini su quello che sta accadendo li condannerà senza alcuna pietà alle prossime elezioni. Farebbero meglio ad andarsene prima da soli e togliere il disturbo”.