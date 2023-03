Nonostante il banchetto del comune, Vigliardi sostituito in chirurgia

Rimozione del primario di chirurgia Vigliardi. Era lo scorso dicembre quando l’amministrazione comunale di Isernia organizzò in sua difesa un banchetto davanti l’ospedale Veneziale. Ebbene oggi che il primario è stato rimosso, dal comune solo uno stringato comunicato stampa e nulla più.

La città di Isernia non riesce a mandare giù la rimozione del primario di chirurgia del Veneziale in favore di un medico che insegna a Campobasso e risiede a Napoli. Quando e come il professor verrà Sciaudone ad operare a Isernia?

Se lo chiedono tutti e i social sono pieni delle proteste e dell’indignazione degli isernini. Enzo Di Gaetano ha avvicinato Oreste Scurti, di Progetto per Isernia vediamo l’intervista.