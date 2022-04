Nonna Vittoria compie 100 anni, auguri

Oggi 29 Aprile 2022 Gambatesa è in festa, Maria Vittoria Olga Venditti compie la veneranda età di 100 anni.

Lei pilastro e memoria di una Gambatesa che vive a cavallo dei due secoli, tesoro di racconti e aneddoti inesauribili e patrimonio dell’intero paese.

Il segreto della lunga vita? Forse un’accurata alimentazione locale, respirare aria pulita e pura del nostro Molise, le lunghe passeggiate immersa nella natura costeggiando il lago di Occhito o sicuramente un fattore genetico; infatti la longevità le scorre nelle vene, già la mamma Concetta nel 1998 compiva 100 anni.

Ora, cara Maria Vittoria, non ti resta che soffiare sulla torta per spegnere le 100 candeline, Nel frattempo i tuoi figli, i tuoi nipoti, parenti e amici ti fanno i più sentiti auguri di buon compleanno.

N.A.