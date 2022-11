Tutto il paese si è stretto intorno a nonna Iolanda che ha festeggiato i suoi cento anni.

“Un affettuoso augurio di buon compleanno dal sindaco, dall’amministrazione comunale e dall’intera comunità riccese per la cara Iolanda Panniti che ha soffiato su 100 candeline! Complimenti vivissimi per la forza e la lucidità dimostrata in questo giorno di festa e per il bellissimo traguardo raggiunto”