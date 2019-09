Taglia oggi il grande traguardo dei 100 anni Agnese Attavino, in Sanzò. Aumenta così la schiera dei centenari in regione. Nonna Agnese, nata e vissuta a Cercemaggiore, è stata una commerciante ed ha 3 figli, 6 nipoti e 6 pronipoti. A lei gli affettuosi auguri di parenti e amici: tutti la conoscono anche come una grande bevitrice di crodini. A nonna Agnese le congratulazioni e le felicitazioni di tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.