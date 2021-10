Nonna Adelina compie 107 anni, ha superato Spagnola, Covid e due guerre mondiali: la toccante lettera del nipote

Un traguardo speciale, quasi incredibile. E’ Adelina la nonnina del Molise che oggi compie ben 107 anni. E per lei sono arrivati auguri altrettanto speciali da parte del nipote Massimiliano.

Buon compleanno nonna

Oggi si festeggia una persona per me speciale.

Ditri Adelina, vedova Fardella.

Auguri da tutti i Figli, Nipoti, Pronipoti, BisPronipoti (quarta generazione) Fratelli, Parenti ed Amici Vicini e Lontani Tutti.

E sono 107 Anni.

Immagina di esser nato nel 1914.

Quando hai 1 anno inizia la prima guerra mondiale e finisce quando ne hai 4 con 22 milioni di morti.

Poco dopo, una pandemia mondiale, una influenza chiamata “spagnola”, uccide 50 milioni di persone.

Ne esci vivo e indenne, hai 6 anni.

Poi a 15 anni sopravvivi alla crisi economica mondiale iniziata con il crollo della borsa di New York, provocando inflazione, disoccupazione e carestia.

A 19 anni i nazisti arrivano al potere.

Hai 25 anni quando inizia la Seconda guerra mondiale e finisce quando hai 31 anni. Durante l’Olocausto (Shoáh) muoiono 6 milioni di ebrei. Ci saranno oltre 60 milioni di morti in totale.

Quando hai 38 anni inizia la guerra di Corea. Quando hai 50 anni inizia la guerra del Vietnam e finisce quando hai 61 anni.

Un bambino nato nel 1985 pensa che i suoi nonni non abbiano idea di quanto sia difficile la vita,

e invece sono sopravvissuti a diverse guerre e catastrofi.

Un ragazzo nato nel 1995 e oggi di 26 anni pensa che sia la fine del mondo quando il suo pacco Amazon richiede più di tre giorni per arrivare o quando non ottiene più di 15 ′′like′′ per la sua foto pubblicata su Facebook o Instagram…

Nel 2019/2021 arriva una nuova epidemia mondiale chiamata COVID-19 che uccide molte persone.

Ne riuscirai sicuramente indenne, ed hai 105 anni.

(Guarda bene sono passati 100 anni dalla scorsa epidemia).

Il 4 Ottobre 2021 c’è il Blocco dei social network noi sembriamo persi nel comunicare con amici, parenti e con tante altre persone. Che ne sanno molti ragazzi di oggi di quando si spedivano le Lettere e ci mettevano giorni o settimane per raggiungere (come nel tuo caso) l’America o l’Inghilterra.

Oggi ne compì 107 di anni e di consigli ne puoi dare tanti.

Nel 2021 molti di noi vivono nel comfort, abbiamo accesso a diverse fonti di intrattenimento a casa e spesso abbiamo più del necessario.

Ma le persone si lamentano per ogni cosa.

Eppure hanno elettricità, telefono, cibo, acqua calda e tetto sulla testa.

Nulla di tutto questo esisteva in passato.

Ma l’umanità è sopravvissuta a circostanze molto più gravi e non ha mai perso la gioia di vivere.

Forse è ora di essere meno egoisti, smettere di lamentarsi e piangere.

Ditri Adelina vedova Fardella

Longano (IS), 11\10\1914.”

Gli auguri da tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.