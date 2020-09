Non vuole indossare la mascherina sul bus Roma-Campobasso, interviene la polizia

Una donna, nel pomeriggio di venerdì 18 settembre 2020, si è rifiutata di indossare la mascherina mentre era su un autobus della linea Atm diretto da Roma a Campobasso. L’autista, dopo ripetute lamentele da parte degli altri passeggeri, ha più volte chiesto alla donna di indossare la mascherina. Quest’ultima, dopo il richiamo, ha indossato il dispositivo di protezione per poi toglierlo nuovamente dopo pochi istanti. I passeggeri hanno continuato a lamentarsi per il mancato rispetto delle regole e così l’autista è stato costretto a far intervenire le forze dell’ordine. L’autobus si è fermato alla prima stazione autogrill disponibile. Qui, ad attendere la signora, una pattuglia della polizia stradale che l’ha identificata. Dopo l’intervento degli agenti la situazione è tornata alla normalità e la signora ha proseguito il viaggio a bordo del bus sino alla propria destinazione, rispettando le regole. Autobus che è giunto a destinazione nel capoluogo di regione con quasi un’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia.