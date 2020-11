“Non vogliamo perdere una guida spirituale”, l’appello per Padre Clemente

Non vogliono perdere una guida spirituale che tanto ha fatto per il bene dei due paesi. Ed è per questo che l’amministrazione comunale di Torella del Sannio in persona del Sindaco, Antonio Lombardi, e l’amministrazione comunale di Molise sono particolarmente attente e seguono con interesse la vicenda che vede protagonista Padre Clemente, sacerdote della Diocesi di Trivento venuto dal Congo e giunto al termine dei suoi tre anni di missione. “Le comunità di fedeli di Torella del Sannio e di Molise – si legge in una nota stampa – auspicano la proroga dell’incarico affidato a Padre Clemente, in modo da non perdere una guida spirituale tanto valida e che tanto si è spesa per le due comunità. Le amministrazioni comunali, consapevoli e rispettose delle regole del diritto canonico, si augurano che si possa addivenire in tempi brevi ad una soluzione che contemperi le divergenti esigenze e che non dissolva il valore dell’esperienza spirituale fin qui condotta”.