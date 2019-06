Non vede i figli da mesi, minaccia di darsi fuoco davanti alla sede Rai (IL VIDEO)

Una storia difficile che avrebbe potuto avere un epilogo tragico. Per fortuna si è trattato solo di un atto dimostrativo. Nel primo pomeriggio di oggi (intorno alle 16 di lunedì 17 giugno), un uomo ha minacciato di darsi fuoco all’interno dell’androne principale della Rai. L’uomo, di Campolieto, ha effettuato un’intervista con il Tgr Molise nella quale ha denunciato la sua complicata situazione familiare. Divorziato, gli sarebbe impedito dall’ex consorte di vedere i suoi tre figli. Così questo pomeriggio si è recato negli studi della Rai per “sollecitare” la messa in onda del servizio. Giunto sul posto è riuscito a superare il primo varco perché ha trovato la “barriera automatica” alzata. Entrato nell’androne è stato fermato dal vigilante che ha tentato di ricondurlo a più miti consigli, dopo aver allertato le forze dell’ordine. L’uomo aveva in mano una tanica di benzina e una sigaretta. Da qui il panico che per qualche minuto si è generato nella sede. Immediato l’arrivo sul posto della Polizia che ha tranquillizzato l’uomo. Anthony, questo il suo nome, è stato poi accompagnato presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

IMMAGINI TGR MOLISE