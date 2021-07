Non vax e no green pass in piazza a Campobasso: “Stiamo andando verso la dittatura”

Un centinaio in piazza a Campobasso, rigorosamente senza mascherina. Ad urlare il proprio sdegno per il green pass e per il vaccino. Sono arrabbiati e temono una nuova dittatura che “questa volta durerà mille anni”. C’è un carabiniere che puntualizza subito: “Non sono un esaltato”. Ma crede che i morti per incidente vengano fatti passare per decessi per Covid. Che i medici siano “maledetti” perché prescrivono la tachipirina e che “ci vogliono tutti morti”.

Gabriele ci spiega che protestano “contro l’angheria del green pass che va a violare tutti i diritti costituzionali del cittadino. Tutti gli esperti ci dicono che in fase di pandemia non si va a vaccinare la massa perché ciò crea varianti. E vogliamo capire questi controsensi. Vogliamo evitare che il popolo sia schiavo, il vaccino è sperimentale e non si conoscono i postumi a breve, medio e lungo termine. E invece ci sono almeno 20 terapie che funzionano. La cura c’è, non bisogna per forza fare il vaccino.”

Poi Gabriele chiosa con un timore: “E’ possibile che arrivi un’altra dittatura, che ci sia un altro Hitler. E questa volta la dittatura, proprio come auspicava Hitler nel Terzo Reich, durerà mille anni. E stiamo andando in quella direzione.”

Succede tutto a Campobasso, in un caldo pomeriggio di fine luglio. Nell’anno domini duemilaventuno. mdi

