“Non usate l’acqua per scopi non umani”, c’è l’ordinanza di D’Apollonio

Una ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile per scopi che non sono alimentari, quella che è stata emessa dal sindaco di Isernia, Giacomo D’Apollonio. Sotto la lente la crisi idrica che si sta vivendo in alcune zone del Molise e, di conseguenza, la necessità di avere degli atteggiamenti più rispettosi. “E’ fatto assoluto divieto, salvo espressa revoca – si legge nell’ordinanza – su tutto il territorio comunale e a tutti i cittadini di prelevare o utilizzare l’acqua erogata dal pubblico acquedotto per innaffiare prati, giardini e orti, lavare veicoli e riempire piscine e comunque per ogni altro uso diverso da quello alimentare domestico, per gli animali e per l’igiene personale. Inoltre, avverte che l’inosservanza del presente provvedimento comporterà l’applicazione ai trasgressori delle sanzioni amministrative nella misura prevista dall’art.7 bis del D.Lgs 267/00 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 in ragione della gravità dell’infrazione con contestuale diffida all’immediata sospensione dell’irregolare utilizzo dell’acqua potabile. Incarica altresì la Polizia Municipale di vigilare sull’osservanza del presente provvedimento; l’Ufficio stampa del Comune di divulgare la presente ordinanza mediante gli opportuni mezzi di conoscenza; il Responsabile competente di trasmettere la presente ordinanza per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza: al Prefetto di Isernia; al Responsabile della Polizia Municipale, all’albo pretorio online, alla Questura, al comando provinciale della Guardia di Finanza; all’Albo Pretorio dell’Ente; al Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia”.