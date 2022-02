“Non spetta a noi controllare il Green Pass. Ci mettono in una posizione difficile”

Commercianti di Termoli alle prese con la nuova normativa. “Sembra di penalizzare le persone che sono già scoraggiate, hanno paura e non stanno uscendo più di casa”

Commercianti in difficoltà e alle prese con i nuovi controlli dei Green Pass anche a Termoli dove, al pari di tutta Italia, da questa mattina, 1 febbraio, è scattato l’obbligo di Green Pass per entrare nei negozi di abbigliamento e in quelli di giocattoli, nelle edicole e nelle cartolerie, ma anche al tabacchino dove, però, è stata applicata una normativa meno stringente consentendo ai proprietari degli esercizi commerciali di controllare solo a ‘campione’ la certificazione verde.

Commercianti esasperati da queste nuove normative che obbligano a “fare una selezione. Siamo costretti a dire ai clienti, anche a quelli storici che magari non sono muniti di Green Pass, di uscire fuori dal negozio e non è giusto. Dovevano essere le istituzioni a fare questi controlli”.

Sotto la lente anche la paura di perdere clienti a favore dello shopping online: “d’altronde le persone si sono già abituate con il lockdown a comprare su internet queste ulteriori restrizioni non faranno altro che scoraggiare la gente, che ha già paura, ad uscire di casa”.