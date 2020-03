Non solo informazione, i servizi del Quotidiano per alleviare solitudine e difficoltà

Il Quotidiano del Molise è in campo con tutte le sue forze per informare, ma anche per cercare di alleviare solitudine e difficoltà di questi tempi difficili di quarantena. Nei giorni scorsi è partito il servizio relativo alle liste delle aziende che effettuano consegne a domicilio. Un articolo (QUI) in costante aggiornamento dove è possibile reperire le attività che svolgono questo utilissimo servizio, fondamentale per fare in modo che le persone restino a casa anche per la spesa.

Oggi, invece, è partito il servizio della Santa Messa in diretta. Per tutta questa settimana, tutti i giorni, sulle nostre pagine social e sul nostro sito internet, sarà trasmessa, alle 18, la celebrazione dalla Chiesa di San Giuseppe Artigiano di Campobasso. Don Vittorio terrà compagnia a tutti quei cittadini che in questo momento hanno bisogno anche del conforto della fede.

Oltre a queste iniziative utili per la cittadinanza, la squadra giornalistica del Quotidiano è al lavoro costantemente per aggiornare i cittadini sull’evoluzione in regione del Coronavirus. E cogliamo l’occasione per ringraziare i molisani che in questi giorni difficili ci stanno dando fiducia: i numeri di accesso al nostro sito sono impressionanti. L’augurio, ovviamente, è di tornare presto ad occuparci di politica, sport, cronaca, cultura e attualità.