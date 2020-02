Non solo il Caracciolo, a rischio anche il Veneziale

REDAZIONE

Entro qualche mese andranno in pensione altri due medici in servizio all’opsedale di Agnone, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa del Caracciolo, se non si interverrà subito con nuove assunzioni. Intanto, un altro allarme arriva da Isernia dove, dopo la fascia nera al braccio del personale del Pronto Soccorso, c’è la novità delle indiscrezioni che circolano sempre con maggiore forza sulla chiusura di Emodinamica, per intenderci il servizio specializzato di Cardiologia, guidato dal primario Carlo Olivieri, che garantisce la sopravvivenza stessa di chi viene colpito da infarto. Se chiudesse Emodinamica, le persone colpite da infarto dovrebbero essere trasportate a Campobasso, al Cardarelli o alla Cattolica, con grave rischio di sopravvivenza, perchè l’infarto miocardico acuto è una patologia Tempo-dipendente.

90 minuti è considerato il tempo salvavita nei pazienti con infarto miocardico, arrivare oltre questo tempo significa rischiare una maggiore mortalità o avere salva la vita, ma con un cuore soggetto a scompenso cardiaco. Ogni mezz’ora in più di ritardo significa due morti in più ogni 100 infartuati.

Nel 2014, in occasione della visita in Molise del Santo Padre, fu attivato da Cardiologia di Campobasso e Isernia l’ H24 per l’infarto miocardico. Negli anni successivi, pur essendo stati effettuati due concorsi andati deserti, il numero di cardiologi interventisti si è ulteriormente ridotto con due unità a Campobasso ed una a Isernia, che comunque continuano a mantere attiva l’H24, nei due ospedali, con le stesse suddette modalità e con grossi sacrifici da parte degli operatori.

Negli ultimi anni con l’apertura della superstrada Isernia – Castel di Sangro i pazienti con infarto miocardico, di una zona turistica invernale ed estiva con alta densità abitativa, come quella di Roccaraso, hanno come centro di emodinamica raggiungibile in minor tempo quello di Isernia. E a Isernia si hanno trasferimenti di pazienti con Sindrome Coronarica Acuta in arrivo anche dall’Ospedale di Cassino.

Nel 2019 il numero di procedure di emodinamica è aumentato del 10% passando da 400 a 440, con circa 180 angioplastiche. Bisogna ricordare che è richiesto per il mantenimento di un’adeguata preparazione un numero di angioplastiche maggiore di 75 x operatore x anno, quindi l’unico operatore presso l’Ospedale di Isernia, il primario Carlo Olivieri, effettua un numero di angioplastiche oltre doppio rispetto a quello necessario per mantenere un’adeguata competenza, per questo da circa un anno è in formazione al fianco di Olivieri un secondo operatore per poter migliore l’operatività.

La chiusura dell’Emodinamica di Isernia determinerebbe:

Un aumento di oltre 60 minuti del tempo per effettuare un Angioplastica primaria e quindi il rischio di sopravvivenza per centinaia di infartuati l’anno dell’intera provincia di Isernia, nonchè la perdita dell’utenza proveniente dalle regioni limitrofe con i relativi rimborsi per la mobilità attiva in favore delle casse dell’Asrem.