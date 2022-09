“Non solo Green”, arte e letture presso il Bosco Corundoli (LE FOTO)

Grande successo per il secondo appuntamento di Non solo Green che si è svolta presso il Bosco Corundoli di Montecilfone.

Presenti per i Saluti istituzionali di benvenuto il Sindaco Giorgio Manes che ringraziamo per aver patrocinato il progetto e per la sua impeccabile ospitalità, insieme a lui il Presidente del Consiglio Annibale Ciarniello che ha ricordato a tutti di aver tenuto a Battesimo il progetto, il 18 Agosto in Sala Consiliare, insieme ad altri componenti dell’Amministrazione di Termoli, Michele Barile Assessore alla Cultura Sport e Turismo e a Rita Colaci Assessore all’Ecologia e Ambiente.

Appuntamento domenica 11 alle 16 al Bosco Le Fantine di Campomarino, sempre in compagnia di Gigi Luigi Lucchese presidente Ambiente Basso Molise.